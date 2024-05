Meghan Markle senza vergogna - il commento su Kate è da non credere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quando la volpe non arriva all’uva, dice che è acerba. Un proverbio che si addice molto bene aLe problematiche e le tensioni tra i Duchi di Sussex e la famiglia reale britannica sono molteplici e sono noti a tutto il mondo, soprattutto fa parlare la querelle tra la coppia di duchi del Sussex e il resto della famiglia Windsor a seguito della “fuga” in California.: la sua antipatia perviene da molto lontano – Cityrumors.itUna specie di gioco delle parti in cui i Sussex, soprattutto, lanciano messaggi trasversali e subliminali alla famiglia reale, attraverso documentari, libri, dichiarazioni più o meno esplicite, che stanno facendo parlare l’opinione pubblica alle prese con supposizioni e chiacchiericci. Specialmente in un momento delicato come questo, in cui sia il Re Carlo III che la nuora ...