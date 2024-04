Chi sono i nuovi migliori amici di Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Lontano daglid’infanzia di Londra,sembra aver trovato una nuova serenità anche dal punto di vista degli affetti in California. Il Duca del Sussex e sua moglieMarkle si mostrano sempre più spesso in compagnia di Nacho Figueras e Delfina Blaquier, che la stampa ha già ribattezzato “” dell’ex Royal Couple. ChidiSimostrati in pubblico per una partita di beneficenza di polo a Miami, ma l’zia trae l’atleta Nacho Figueras ha radici più profonde. Soprannominato “il Beckham del polo” per la sua avvenenza, lo sportivo argentino conosce il Duca di Sussex dal 2007: a farli conoscere, fu ...