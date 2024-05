Crolla il ponte sul fiume Bidente di Ridracoli a Poggiolo Era già stato danneggiato dall’alluvione

Castel Volturno . Questa mattina è stato Riaperto il ponte sul fiume Volturno , infrastruttura fondamentale per il collegamento tra le diverse località della città di Castel Volturno . Il ponte è stato oggetto di consolidamento strutturale, presenta una pavimentazione stradale completamente nuova, ... Continua a leggere>>

Terracina, 4 aprile 2024 – È stato siglato in Prefettura a Latina il protocollo d’intesa per la realizzazione del ponte sul Sisto. Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il Responsabile della Struttura Territoriale Lazio Anas Marco Moladori, l’ing. Massimo Monacelli per la Provincia di ...

Continua a leggere>>