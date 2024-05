Maze Runner | annunciato il reboot della saga

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nonostante i romanzi di James Dashner siano già stati adattati in tre film diretti da Wes Ball, che compongono la trilogia di(Il labirinto, La fuga, La rivelazione), pare che l’universo distopico del franchise abbia ancora qualcosa da offrire, almeno secondo la 20th Century Fox. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, infatti, la nota casa di produzione (proprietàDisney) è al lavoro su un nuovo film del franchise action, che sarà un, i protagonisti, fonte: 20th Century FoxSecondo le prime indiscrezioni la Disney sta trattando con Jack Paglen, sceneggiatore del sci-fi Trascendence con Johnny Depp e di Alien: Covenant, per la stesurasceneggiatura. I produttori ...