Mattarella | ' tutela pianeta garanzia di progresso e libertà'

(Di lunedì 6 maggio 2024) New York, 6 mag. (Adnkronos) - "L'esistenza di un sistema di tutele e di garanzie giuridiche è pre-condizione al godimento dei diritti della persona e, appunto, per lo sviluppo umano, inteso nel suo senso più alto. Si tratta di fondamenti riaffermati dalla stessa Carta delle Nazioni Unite, che sin dal suo preambolo ha enunciato l'impegno 'a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti' e 'a promuovere ilsociale e un più elevato tenore di vita in un contesto di accresciute'. L'Agenda 2030 delle Nazioni unite, con i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile, ha il merito di avere fornito un orizzonte concreto per il loro realizzarsi, indicando un percorso che tutti gli Stati membri si sono impegnati a perseguire ...

(Adnkronos) – "Desidero rivolgere alle donne e agli uomini della Polizia di Stato il più cordiale saluto, in occasione della celebrazione del 172° anniversario della fondazione. Passione civile e rigore etico, vicinanza ai cittadini e fedeltà ai ...

TRIESTE – “Il reciproco impegno per la tutela e la promozione delle minoranze ” è “in ossequio per quanto ci riguarda alla nostra Costituzione e alla Carta Europea dei diritti fondamentali” della Ue. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, ...

New York, 6 mag. (Adnkronos) - "Fronteggiamo oggi un pericolo ulteriore che mina il rapporto di fiducia con le istituzioni e tra i Paesi, quello della dis informazione . È di venerdì scorso la Giornata mondiale per la libertà di stampa che ammonisce, ...

New York, 6 mag. (Adnkronos) - "Il quadro giuridico entro cui si colloca la capacità di perseguire gli obiettivi" dell'Agenda 2030 "è strumento essenziale. Affidarsi esclusivamente alla buona volontà ...

