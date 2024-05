Mattarella | ' libertà informazione e tutela privacy per mantenimento democrazia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) New York, 6 mag. (Adnkronos) - "Fronteggiamo oggi un pericolo ulteriore che mina il rapporto di fiducia con le istituzioni e tra i Paesi, quello della dis. È di venerdì scorso la Giornata mondiale per ladi stampa che ammonisce, ogni anno, sul valore delladell'per ildella. Temi come l'accesso all', ladi espressione, ladella, appartengono, a buon diritto, alle mete incluse nell'Obiettivo 16, oggetto di questa discussione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della Conferenza sullo stato di attuazione dell'obiettivo 16 'Pace, giustizia ed ...