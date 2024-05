Mattarella - libertà di stampa per mantenimento democrazia

La semplice proposta di rivedere i programmi scolastici scatena la Cgil contro Valditara. Ed Ezio Mauro grida al «pensiero unico» per qualche giornalista non allineato in Rai. Per la sinistra il pluralismo resta un nemico. Continua a leggere

Reporters sans Frontières piazza gli Usa al 55° posto per libertà di stampa e l'Ucraina, in grande avanzata, al 61°. Com'è possibile?