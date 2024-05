Mattarella La disinformazione è un pericolo per la democrazia

(Di lunedì 6 maggio 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci troviamo di fronte a un altroche mina la fiducia tra le istituzioni e tra i Paesi, vale a dire la. La Giornata mondiale della libertà di stampa di venerdì scorso sottolinea ogni anno quanto sia preziosa la libertà di informazione per il mantenimento della”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioal Palazzo di Vetro, nel suo intervento di apertura della conferenza dell’Onu dedicata a pace, giustizia e inclusione sociale per lo sviluppo sostenibile. “Questioni come l’accesso all’informazione, la libertà di espressione e la tutela della privacy appartengono di diritto all’obiettivo di sviluppo sostenibile 16” della conferenza, ha aggiunto il capo dello Stato. “Pace e sviluppo condividono un destino comune, non possono ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Gli scenari e i fronti di guerra non sono più solo quelli tradizionali, esiste un altro campo di guerra a tutti gli effetti rappresentato dall’informazione. In particolare sui canali social, oggi circolano notizie ...

La propaganda di Putin si infiltra nelle scuole italiane. Un'inchiesta dell'Adnkronos ha rivelato che dodici libri di testo per le scuole medie su tredici esaminati propongono una narrazione filo-russa della storia e della geografia. L'articolo ...

di Anna Toniolo «Basta controlli medici in gravidanza! Finalmente la corrente Gravidanza libera è arrivata anche in Italia ragazze mie!». Sono le parole iniziali che compongono la caption di un post pubblicato su Instagram da una ...

