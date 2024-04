La pericolosa disinformazione che invita le donne ad avere gravidanze e parti liberi dai controlli medici

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Anna Toniolo «Bastain gravidanza! Finalmente la corrente Gravidanza libera è arrivata anche in Italia ragazze mie!». Sono le parole iniziali che compongono la caption di un post pubblicato su Instagram da una presunta guru della maternità, il cui obiettivo è quello di esortare lein gravidanza a sottrarsi ai. E non si tratta di un caso isolato. Questo post, infatti, è solo uno tra una vasta quantità di contenuti simili che incoraggiano le persone incinte ad allontanarsi da pratiche che vengono considerate dannose come ecografie e visite ginecologiche, e le spronano a partorire in modo “libero” dae ostetriche, seguendo quello che in diversi casi viene definito «parto fuori dal sistema». Francesca Bubba, ...

Scritti dalle intelligenze artificiali, oltre 700 siti in 15 lingue del mondo diffondono fake news in un anno delicatissimo dal punto di vista elettorale. E l’arrivo di Lumiere e Sora finirà per ... (repubblica)

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Gli scenari e i fronti di guerra non sono più solo quelli tradizionali, esiste un altro campo di guerra a tutti gli effetti rappresentato dall’informazione. In ... (calcioweb.eu)

TikTok al bando in Usa, da Terzi a Borghi è unanime l’allarme: “Rischi disinformazione anche in Italia” - Gli Stati Uniti spingono sulla legge che costringerebbe ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, a cedere le quote ad azionisti non cinesi o a vedere l’App bandita dal suolo e dagli ...padovanews

TikTok, per Terzi (Fdi) Italia e Ue devono combattere la disinformazione cinese - Il senatore commenta con l'Adnkronos la legge che può bandire l'app cinese dagli Stati Uniti, e il Memorandum firmato da Tajani e Blinken a Capri ...adnkronos

N’Dicka, “minimo pneumotorace” (non era il cuore). Ma per Malan (FdI) vale la pena lisciare il pelo ai no-vax - La risposta di Burioni: "Il senatore Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese" ...blitzquotidiano