Manifestanti nei campus americani e agitatori sui giornali

(Di lunedì 6 maggio 2024) La repressione alla Columbia university di New York ha fatto crescere l’attivismo in tutto il paese. Ora è possibile che il movimento studentesco finisca al centro del dibattito e arrivi a condizionare le dinamiche politiche a vari livelli. Leggi

La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2024 è stata segnata da momenti di alta tensione alla Columbia University di New York, dove la Polizia è intervenuta per sgomberare gli studenti pro-Palestina che avevano occupato l’edificio Hamilton Hall. ...

