Madonna - concerto da record a Rio de Janeiro | 1,6 milioni di persone per la regina del pop

(Di lunedì 6 maggio 2024) Rio de, 6 maggio 2024 –conquista la spiaggia di Copacabana a Rio decon unstorico, un vero e proprio evento generazionale. Le autorità brasiliane hanno stimato la presenza di 1,6di, venute ad assistere all’esibizione della cantante statunitense. L’evento, organizzato in occasione dei “primi” 40 anni di carriera, ha visto ladel pop cantare tutti i suoi successi. "La storia della mia vita, la storia di una donna coraggiosa, un po' naif, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40 anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca", ha detto la cantante rivolgendosi al pubblico in visibilio. epa11319015 US singer(C) performs during a free concert, the only ...