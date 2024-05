L’ultima trovata | il Pd raccoglie firme contro il Pd

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Anche qui siamo nel campo della fantapolitica. Va bene: Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito Democratico presentando una mozione congressuale che nei fatti sconfessava la storia recente del Pd. Però fa una certa impressione sapere che la segretaria dem parteciperà alla raccoltadella Cgil per indire un referendumuna delle riforme simbolo del Pd. Ovvero il Jobs Act di Matteo Renzi. C’è poco da restare sorpresi se poi l’elettore non sa più a che santo votarsi. Dopo giorni di tira e molla, alla fine Elly ha rotto gli indugi e – per non farsi superare a sinistra da Giuseppe Conte – ha deciso di schierarsiil Jobs Act. “Ho già detto che molti del Pdranno così come altri non lo faranno – ha spiegato Schlein – Io mi metto tra coloro che lo faranno. Non potrei far diversamente visto che è un ...