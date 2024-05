Mosca schiera i tank ‘tartaruga’ L’ultima ‘trovata’ dei russi per spingere l’avanzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 –dell’armata russa nel Donetsk ha un recente ‘alleato’ nella presa di terreno nella guerra in Ucraina.ha realizzato un restyling un po’ fantasioso dei suoi carri armati in modo da renderli imbattibili. Come riporta Business Insider, l’esercito russo per schivare una miriade di ostacoli e trappole presenti sul campo di battaglia ha rivestito i T-72 di una corazza trapezoidale: una testuggine meccanica anti-drone fai da te. La sua forte somiglianza con una testuggine gli è valsa il nome di ‘Turtle’. Il mezzo è coperto con ciò che appare come una corazza metallica su tutti i lati eccetto quello frontale dove sporge l’armamento in modo poco appariscente – come se fosse la testa della testuggine. L’esperto di politica estera Rob Lee, citato da Business Insider, ha identificato il carro armato ...