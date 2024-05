Luigi Di Maio - la nuova fidanzata è incinta Chi è Alessia D' Alessandro

Luigi Di Maio diventa papà : aspetta un figlio con la compagna Alessia D’Alessandro Primo figlio in arrivo per l’ex ministro degli Esteri Luigi di Maio, oggi rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, che a settembre diventerà genitore assieme alla compagna Alessia D’Alessandro. Il bambino, un maschio, come fa ...

