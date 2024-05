Luigi Di Maio diventa papà | aspetta un figlio con la compagna Alessia D’Alessandro

Fiocco azzurro per Luigi Di Maio che a settembre diventerà papà di un maschietto. L'attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un maschietto a ... Continua a leggere>>

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle, e la sua fidanzata Alessia D’Alessandro, si preparano ad accogliere il loro primo figlio, la cui nascita è prevista per settembre. Il neonato (un maschietto) nascerà in Germania e di ... Continua a leggere>>