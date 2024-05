Lui con Carlo Conti Sanremo 2025 - l’indizio sull’altro conduttore | saltano gli altri nomi

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Lo presentiamo noi il prossimo Festival di”. L’annuncio in pratica è avvenuto ieri sera nel corso della trasmissione “I migliori anni” (Rai 1) condotta dae ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, non c’era stato alcun preavviso da parte dell’azienda pubblica della tv, ma adesso idei presentatori della kermesse canora più amata dagli italiani sono quasi ufficiali. La giostra dei presentatori per il Festival di: ogni giorno si sono sentitidiversi, non si sa quanti di questi fossero delle opzioni reali o solamente il frutto di speculazione e fantasia. Oltre aisono state avanzate anche varie formule : si era parlato di conduzione singola (da solo), poi di un possibile duetto ...

“Questa non ci voleva proprio”. Carlo Conti , la brutta notizia è appena uscita. Il noto presentatore Rai, che da molti è designato per la nuova conduzione del Festival di Sanremo 2025, sta facendo i Conti con un problema di share non da poco conto. ...

Non è un’ufficialità, ma poco ci manca. Alessandro Cattelan potrebbe essere il nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2025 , al fianco di Carlo Conti. Una battuta fatta ieri sera, durante la puntata de I migliori anni su Rai 1 non è passata ...

Fiorello , intervistato all'evento Tennis and Friends, tenutosi a Roma, ha parlato anche dell'addio di Amadeus alla Rai, ribadendo che non sarà lui a prendere il suo posto al Festival di Sanremo. Lo showman, poi, aggiunge che Carlo Conti a VivaRai2 ...

Home » Spettacolo » 10 anni fa il debutto di Gomorra, la serie che ha ha fatto la rivoluzione - Home » Spettacolo » 10 anni fa il debutto di Gomorra, la serie che ha ha fatto la rivoluzione - Per l'occasione arriva su Sky e Now uno speciale tra ricordi e aneddoti dal set per celebrare il viaggio di una produzione diventata cult ...

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Nord Est: i nomi per partito - I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Nord Est: i nomi per partito - Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 ...

Fiorello: «Andare al Nove La gente va e viene, ma la Rai è sempre la Rai» - Fiorello: «Andare al Nove La gente va e viene, ma la Rai è sempre la Rai» - Intervista a Vittoria Puccini: «Rimpiango di non aver avuto un altro figlio. Ora voglio sposarmi: dobbiamo trovare la data» Festival di Cannes 2024, il programma. Sorrentino in concorso con Parthenope ...