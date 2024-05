Questa non ci voleva proprio Carlo Conti - la brutta notizia si è appena saputa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) “non ci”., lauscita. Il noto presentatore Rai, che da molti è designato per la nuova conduzione del Festival di Sanremo 2025, sta facendo icon un problema di share non da poco conto. Innegabile cheil presentatore toscano, in questi ultimi giorni è molto più sotto i riflettori del solito. Nei corridoi di Viale Mazzini sembrano abbastanza sicuri che la scelta più ovvia per il prossimo Sanremo sia lui, eppure c’è qualcosa che frena. E forse, èla solita battaglia degli ascolti tv che potrebbe mettere in cattiva luce l’idea di unal timone del prossimo Sanremo. Ma andiamo con ...