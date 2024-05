L’Udinese strappa un punto d’oro al Napoli in pieno recupero | 1-1 al Bluenergy Stadium

(Di lunedì 6 maggio 2024)un pareggio in extremis al: 1-1 al. Success risponde a Osimhen e tiene vive le speranze salvezza dei friulani.agguanta un pareggio fondamentale in ottica salvezza contro il, grazie al gol di Success in. Finisce 1-1 la sfida del, con gli azzurri che erano passati in vantaggio con Osimhen nella ripresa. Il primo tempo tra Udinese esi chiude sullo 0-0, con poche occasioni da rete per entrambe le squadre. I partenopei fanno la partita con un maggior possesso palla, ma non riescono a rendersi pericolosi. L’unica vera occasione è percon Samardzic, che dal limite ...

Una Rissa è scoppiata a bordo di un aereo all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, poco prima della partenza per Ibiza. Protagoniste due donne , ma non è chiaro il motivo del litigio. Un passeggero ha ripreso la scena e il VIDEO , diffuso sui social, ...

L’ Udinese strappa un pareggio in extremis al Napoli : 1-1 al Bluenergy Stadium . Success risponde a Osimhen e tiene vive le speranze salvezza dei friulani. L’ Udinese agguanta un pareggio fondamentale in ottica salvezza contro il Napoli , grazie al gol ...

Udinese strappa un punto d’oro al Napoli in pieno recupero: 1-1 al Bluenergy Stadium - Udinese strappa un punto d’oro al napoli in pieno recupero: 1-1 al Bluenergy Stadium - L’Udinese strappa un pareggio in extremis al napoli: 1-1 al Bluenergy Stadium. Success risponde a Osimhen e tiene vive le speranze salvezza dei friulani.

Come un anno fa, anche se non c’è nulla da festeggiare - Come un anno fa, anche se non c’è nulla da festeggiare - Non basta un colpo di testa di Osimhen al napoli per strappare in Friuli 3 punti pesanti. Al 92' arriva infatti il pareggio di Success che tiene vive le speranze di salvezza dei friulani. Finisce 1-1.

Udinese-Napoli 1-1, Success replica nel recupero a Osimhen - Udinese-napoli 1-1, Success replica nel recupero a Osimhen - Udine, 6 maggio 2024 - Un anno fa Udinese-napoli, capitata sempre all'alba di maggio, finì con un 1-1 denso di significati per tutti: per i bianconeri, che brindarono a un campionato senza affanni, ma ...