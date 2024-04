Mercato Napoli - affare a sorpresa | gli azzurri vogliono strapparlo alla Juve!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) La stagione sta volgendo al termine, ma ilè già attivo sulin entrata. Svelato il nuovo obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Il campionato delè stato decisamente sottotono, sopratutto a causa dei problemi interni. Nel corso dei mesi, si sono succeduti ben tre allenatori, i quali però non hanno modificato le sorti del club azzurro. Quest’ultimo vive un periodo molto difficile, motivo per il quale sarà obbligatorio intervenire sulin entrata. Al momento, gli acquisti appaiono come l’unica soluzione per rinforzare una rosa che sembra aver perso la propria identità. Infatti, nei mesi estivi, non è da escludere una possibile rivoluzione che coinvolgerebbe anche diversi big. Aurelio De Laurentiis non è affatto soddisfatto dall’atteggiamento della squadra. I protagonisti dello scudetto hanno ...