Pallavolo SuperLega - il treiese Giampaolo Medei torna ad allenare la Lube Civitanova

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il tecnicoalla guida delladopo l’esperienza da head coach nel 2017-19 e da vice tra il 1994 e il 2001. “Sono orgoglioso ed entusiasta dire per questo progetto stimolante e ambizioso” TREIA eMARCHE, 6 maggio 2024 – Un marchigiano doc alla guida della Cucine2024/25 indiMaschile. Il tecnico, infatti, classe 1973, nativo di Treia e fresco campione continentale 2024 in coppa CEV al timone dell’Asseco Resovia, si riprende le redini del Club biancorosso. Dopo il ds Beppe Cormio, dunque, un altro grande volto di spicco dellamade in Marche si riprende la panchina ...

Lube, in panchina torna Giampaolo Medei - Lube, in panchina torna Giampaolo Medei - civitanova Marche (Macerata), 6 maggio 2024 – Un marchigiano doc alla guida della Cucine Lube civitanova 2024/25. Il tecnico treiese Giampaolo Medei, classe 1973, nativo di Treia e fresco campione con ...

Torna la protesta dei trattori: "Tutela del made in Italy e prezzi, non è cambiato ancora nulla" - Torna la protesta dei trattori: "Tutela del made in Italy e prezzi, non è cambiato ancora nulla" - Gli agricoltori maceratesi riuniti in un comitato: corteo da Piediripa a civitanova e Porto Recanati "Da mesi ci battiamo contro le politiche europee, ma non sono arrivate risposte concrete".