Lo spread Btp-Bund chiude stabile a 131 punti base

Lo Spread tra Btp e Bund a 10 anni è a 134,7 punti base in avvio di scambi sui mercati obbligazionari dei titoli di Stato in lieve aumento rispetto ai 137 punti della chiusura di ieri. Il decennale italiano rende il 3,87% e quello tedesco il 2,54 ...

Borsa chiusura 6 maggio: Piazza Affari svetta in Europa e per il Btp Valore avvio positivo - Borsa chiusura 6 maggio: Piazza Affari svetta in Europa e per il Btp Valore avvio positivo - È debole Recordati -0,79%. Il mercato secondario dei titoli di Stato mostra uno spread poco mosso tra Btp decennale e Bund di pari durata a 131 punti base. I tassi sono in leggera contrazione ...

Tonica Piazza Affari. Vola Amplifon

MotoGp: ok nuovi regolamenti, nel 2027 calo cilindrata e potenza - MotoGp: ok nuovi regolamenti, nel 2027 calo cilindrata e potenza - La MotoGp Commission ha varato i nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2027 e che, sottolinea la MotoGp, renderanno lo sport piu' sicuro, ...