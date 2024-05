LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 20 km al traguard - il gruppo procede compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 17.08 10 km alo. 17.07compattissimo, occhio a possibili contatti. 17.05 Inizia uno dei due strappi previsti in questo finale. In testa alci sono la UAE Emirates e la Soudal Quick-Step. 17.02 Ilabbassa il ritmo dell’andatura per centellinare le energie in vista del gran finale. 16.59 Iniziano a cadere le prime gocce di pia. 16.58 Arriva il ritiro per Simon Carr. Quello del corridore della EF Education-Easy Post è il terzo abbandono dell’edizione 107 della corsa rosa. 16.55 Negli ultimi chilometri sono presenti un paio di strappi che potrebbero frazionare ilin vista delo di Fossano. 16.54 20 km alla fine della terza ...