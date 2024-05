Litiga con la compagna - le punta il coltello alla gola e la riempie di botte Arrestato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Perugia, 6 maggio 2024 - Prima leunda cucina, poi ladi. E' successo a Todi, dove un perugino di 50 anni è statodai carabinieri con il reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della, una polacca di 46 anni. I fatti: i due stavano discutendo quando l'uomo ha brandito la lama minacciando la donna. Poi l'ha aggredirla tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. All’esito degli accertamenti, avendo ricostruito la dinamica dell’evento, il 50enne è stato acto in caserma e, come disposto dal magistrato della Procura della Repubblica di Spoleto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A seguire, il provvedimento è stato convalidato ...

