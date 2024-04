Stadi Euro 2032 - Abodi | Ascoltato il Bologn - entro fine mese incontri con Fiorenti -a, Cagliari e Parma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Intervenuto a margine dell’evento Il Foglio Sportivo a San Siro, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andreaha fatto il punto della situazione all’indomani della prima audizione nell’ambito del gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per gli: “Insieme al Ministro Giorgetti e ai rappresentanti della Figc, dell’Istituto per il Credito Sportivo, di Sace, Invimit, Cdp e Sport e Salute, abbiamoila FC. L’AD Claudio Fenucci ci ha illustrato il quadro economico, definito il cronoprogramma e descritto il progetto tecnico dell’impianto. Per il Governo è fondamentale contribuire in modo concreto all’ammodernamento del sistemae lo faremo valutando la possibilità di costituire un fondo equity, un fondo immobiliare e ...