L’ accordo tra Europarlamento e Consiglio Ue sulla Direttiva della qualità dell’aria non farà rientrare gli inquinanti nei limiti indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità, ma mantiene l’introduzione del diritto al risarcimento per i ...

Massalengo (Lodi), 8 marzo 2024 – Il Comune di Massalengo ha posizionato sensori per monitorare la qualità dell'aria. Sfruttando una comoda applicazione per Smartphone, quindi, i cittadini potranno scoprire i valori in tempo reale e decidere come ...

Limiti più stringenti e risarcimento per i cittadini, ok del Parlamento Ue alla direttiva sulla qualità dell'aria - La norma prevede anche un controllo più frequente e indici omologati tra i Paesi membri L'Ue prepara una nuova stretta contro l'inquinamento dell'aria e prevede la possibilità per i cittadini di essere risarciti dallo Stato in caso di danni alla salute. Il Parlamento ha infatti adottato in via definitiva un accordo politico provvisorio con ...

A Firenze 30 euro al mese a chi pedala - - ... Giornata mondiale della bici, con l'obiettivo, piuttosto chiaro, spiega il comune fiorentino, di ridurre l'uso di mezzi inquinanti e favorire la salute dell'aria e dei cittadini di Simona Sirianni P ...