Liga - 34esima giornata | il Real Madrid è campione di Spagn - decisivo il 4-2 di Girona-Barcellona

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 maggio 2024 – Arrivano i verdetti anche il: con quattro turni di anticipo, ildia per la 36esima volta. Al Bernabeu il Cadice, di fatto, non entra in campo, poi tutti gli occhi sono puntati all’Estadi Montilivi dove la doppietta di Dovbyk taglia le gambe ai blaugrana e mette la parola fine al campionato. Negli altri risultati vittorie per Atletico e le due squadre di Siviglia, si toglie una soddisfazione anche l'Almeria che, nonostante sia già retrocessa, passa in casa del Rayo Vallecano. Ripercorriamo tutte le partite del fine settimana. Tutti i match del weekend Trentaquattresimo turno diola che si è aperto venerdì con la vittoria esterna dell’Atletico Bilbao sul campo del Getafe. Un gol per tempo, ma la firma ...

Champions League, designato l'arbitro di Real Madrid-Bayern Monaco - Champions League, designato l'arbitro di real Madrid-Bayern Monaco - Scelto il direttore di gara per l'attesa semifinale che si giocherà al Bernabeu. Le due squadre ripartono dal 2-2 dell'andata ...

Liga: Vittorie esterne per Betis, Alaves e Almeria. Villarreal ko - liga: Vittorie esterne per Betis, Alaves e Almeria. Villarreal ko - Gli andalusi hanno chiuso i conti nel primo tempo sfruttando la superiorità numerica, così come i galiziani contro il Submarino Amarillo. Cadono in casa il Valencia e il Rayo ...

Weekend decisivo in Liga: Real Madrid campione di Spagna, Girona in Champions League - Weekend decisivo in liga: real Madrid campione di Spagna, Girona in Champions League - La vittoria della squadra di Mìchel sul Barcellona regala il titolo ai blancos e lo storico traguardo alla piccola realtà catalana Sabato pomeriggio caldissimo in liga. Il real Madrid batte 3-0 il ...