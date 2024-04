Bayer Leverkusen-Roma | data - orari - tv e streaming ritorno semifinale Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Alle 21:00 di giovedì 9 maggiolafarà visita alin occasione della sfida didelladi. Una sfida tutta da vivere per i giallorossi dopo il successo nel doppio confronto nell’euroderby contro i rossoneri. Di fronte ci sarà la stessa avversaria della scorsa stagione: ilha appena vinto la Bundesliga per la prima volta nella storia e adesso sogna anche il trionfo europeo. Laperò sogna un’altra finale europea dopo quella persa della scorsa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che insu Sky Go, Now, ma non si esclude una diretta in chiaro su TV8. ...