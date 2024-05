(Di lunedì 6 maggio 2024) Dalla Galassia Lontana Lontana, arriva un’arma più elegante, per tempi più civilizzati: eccoavere lasuCon l’arrivo della recente Avventura dei Ribelli, all’arsenale disi unisce pure ladalla Galassia Lontana Lontana di. E se siete qui, sicuramente vorrete sapereaverne una, giusto? La buona notizia è che c’è una risposta breve: sarà la Capitana Bravara a darvi la tanto agognata arma. In quanto alla notizia meno piacevole, è che il personaggio (che, a dire il vero, si può pure incontrare relativamente presto) vi darà prima diversi “compitini” da fare. C’è dunque del lavoro da svolgere, prima di improvvisarvi ...

LEGO Fortnite: come ottenere la spada laser di Star Wars - lego Fortnite: come ottenere la spada laser di Star Wars - Con l’arrivo della recente Avventura dei Ribelli, all’arsenale di lego Fortnite si unisce pure la spada laser dalla Galassia Lontana Lontana di Star Wars. E se siete qui, sicuramente vorrete sapere ...

Scherma, un altro oro per Matteo Galassi: il trionfo ai Mondiali under 20 - Scherma, un altro oro per Matteo Galassi: il trionfo ai Mondiali under 20 - L’atleta cervese Matteo Galassi, legato al Circolo della spada Cervia - Milano Marittima e al Gruppo Sportivo Carabinieri, rientra da Riyadh con la medaglia d’oro, dai Campionati Mondiali individuali ...

Fortnite x Star Wars parte oggi: trailer e dettagli sul cross-over anche in LEGO Fortnite - Fortnite x Star Wars parte oggi: trailer e dettagli sul cross-over anche in lego Fortnite - Fortnite e lego Fortnite accolgono Star Wars per un cross-over particolarmente ricco, che introduce una nuova avventura nella sezione lego.