Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di venerdì 3 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete È Venere che vi rende così simpatici, amabili, ottimisti in mezzo alla gente che vede tutto grigio, chiedetevi però se sono tutti meritevoli della vostra considerazione. Luna in Pesci mette in guardia da qualche nemico nascosto. Se c'è qualcosa da concludere, cancellare e dimenticare, Saturno chiude. Marte promette passione, aiuta a conquistare con allegria. Giove chiede di programmare il futuro sentimentale in previsione del prossimo transito in Gemelli. Toro Il periodo si inserisce tra due fasi lunari che interessano soprattutto il lavoro, lo studio, gli affari. Dopo l'ultimo ...