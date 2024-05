Le pagelle Palumbo dà veramente tutto - anche Santoro è instancabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) GAGNO 6 A parte una conclusione di Strefezza nel primo tempo, il Como non si rende praticamente mai pericoloso: ordinaria amministrazione. RICCIO 6 Al rientro, strappa una sufficienza stiracchiata. Non fa errori gravi, ma in qualche occasione tradisce insicurezza. ZARO 6,5 Comincia con un paio di brutti palloni persi in ripartenza, poi la sua gara va in crescendo, sia in difesa sia quando si spinge in avanti. Segna, ma la rete gli viene annullata per un off-side di centimetri. PERGREFFI 6,5 Il cuore da capitano quando serve c’è sempre. Partita attenta, senso della posizione sempre presente e grinta da vendere, nel finale di campionato a lieto fine la sua firma c’è. COTALI 7 Sulla sua fascia di competenza gli avanti comaschi trovano pane per i loro denti, conquista palloni o li sradica dai piedi avversari senza perdere lucidità. BATTISTELLA 6 Trova un paio di ...