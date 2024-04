Le pagelle Palumbo vince l’emozione dell’ex Abiuso spreca due volte il match ball

(Di domenica 7 aprile 2024) SECULIN 6 A parte un paio di uscite, la sua giornata non è particolarmente difficile, anche perché nelle uniche due occasioni della Ternana ci pensano i rossoverdi a sbagliare, anche clamorosamente come Phintya nel primo tempo che tira alto da un metro. PONSI 6 Schierato nei tre di difesa, gioca una gara molto attenta, con un paio di buone chiusure che sventano altrettante ripartenze. Esce per una botta a quel gomito che lo fa soffrire da inizio stagione (33’ st Riccio 6 Porzione di gara senza sbavature). ZARO 6,5 Attento nel presidiare la zona di competenza, prova anche qualche sortita e nella ripresa ha un buon spunto in area ternana ma il tiro termina alto. PERGREFFI 6 L’attacco di casa non è che usi l’artiglieria pesante, e al capitano basta la proverbiale esperienza. SANTORO 6 Alla mezz’ora del primo tempo calcia a colpo sicuro verso la porta di casa, ed è il primo a ...

