Le divise delle Olimpiadi di Parigi - in ordine di bellezza

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fare brutta figura allenon è concesso. L'appuntamento per cui ogni atleta si prepara per anni e anni pretende tantissimo: se non la perfezione, poco ci manca. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, non sono concesse nemmeno le brutte figure estetiche: oggi gli accordi tra brand e Comitati olimpici nazionali non possono più tralasciare questo aspetto. Anzi: ledei Giochi olimpici, indossate dagli atleti, sono sempre più interessanti. Citius, Altius, Fortius, recita il motto olimpico, cioè Più veloce, più in alto, più forte: a questo si può aggiungere più coo”, visto che la gara tra i vari Paesi, al giorno d'oggi, passa anche da questo. E così, a meno di due mesi dall'inizio dei Giochi di2024, possiamo già iniziare a dare uno sguardo alle nazioni meglio vestite. Le Nazioni meglio vestite ...