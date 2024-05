Le alte richieste di Conte frenano il Napoli | ADL guarda altrove

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le elevate pretese economiche di Antoniol’interesse del, con il rischio di un nuovo anno sabbatico per l’ex tecnico di Inter e Tottenham., De Laurentiis Vira su Altri Profili Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Antoniopotrebbe restare fermo un altro anno a causa delle sue elevate pretese economiche. Ledell’ex tecnico di Inter e Tottenham sembrano infatti frenare l’interesse dei principali club interessati, tra cuie Milan. In particolare, ildi Aurelio De Laurentiis starebbe sondando altre piste come quelle di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, mentre anche il Milan guarderebbe adrnative rispetto anonostante ...

L’accordo raggiunto dai 27 paesi Ue per utilizzare i proventi provenienti dagli asset russi congelati non piace a nessuno. Non alla russi a, naturalmente, ma neppure agli Stati Uniti e alle istituzioni finanziarie europee . Si tratta dell’idea di ...

Il giornalista Alessandro De Calò ritiene che i bianconeri puntino al vertice in maniera più convinta rispetto a Cardinale e soci. Alessandro De Calò sulla Gazzetta dello Sport descrive lo stato del g ...

Antonio Corbo, giornalista, si è soffermato, nel suo editoriale per La Repubblica, all'eventuale approdo di Antonio conte sulla panchina del Napoli: "Dominava conte. Trascurato da Juve e Milan, il fur ...

E' il pensiero di Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud nel conte II che comenta a La Repubblica la notizia ... "Perchè Meloni ora frena Furia ideologica e iconoclasta – afferma Provenzano – Dice ...