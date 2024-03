Il piano Ue sul sequestro dei soldi russi scontenta tutti e non serve a niente Frenano anche le banche europee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) L’accordo raggiunto dai 27 paesi Ue per utilizzare i proventi provenienti dagli assetcongelati non piace a nessuno. Non allaa, naturalmente, ma neppure agli Stati Uniti e alle istituzioni finanziarie. Si tratta dell’idea di usare gli interessi che maturano sui circa 190 miliardi di euro di Mosca, custoditi da Euroclear, per finanziare l’Ucraina. Si tratta di circa 3 miliardi di euro (il 90% da destinare all’acquisto di armi, il 10% a pagare le spese per futuri contenziosi) all’anno, una cifra poco più che simbolica per quanto riguarda le sorti del conflitto. Il Cremlino ha fatto sapere che se l’Unione europea deciderà di espropriare i proventi dai capitaliciò avrà “conseguenze molto serie per coloro che hanno preso tali decisioni e per coloro che le applicano”. Ma il vero problema è un ...