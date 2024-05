Lazio - Kamada può restare un altro anno | ecco la controproposta del giapponese al club

(Di lunedì 6 maggio 2024) Scenario stravolto in poche settimane per il futuro di Daichialla. Dai margini della rosa di Sarri, in poco più di un mese il...

Monza-Lazio 2-2, le pagelle: Djuric svetta, Pessina e Colpani solidi costruttori - Monza-lazio 2-2, le pagelle: Djuric svetta, Pessina e Colpani solidi costruttori - Pablo Marì 6.5 Esempio per i compagni, di presenza e ordine. Kyriakopoulos 5.5 Bloccato sulla linea per timore della velocità di Felipe Anderson, non porta molto né in manovra né in chiusura (26’st ...

La Lazio fa la spesa in Brianza: dopo Colpani in lista anche un difensore - La lazio fa la spesa in Brianza: dopo Colpani in lista anche un difensore - Non solo il trequartista Andrea Colpani piace alla lazio. Anche un'altra pedina del Monza piace ai biancocelesti. Il giocatore in questione risponde al nome di Samuele Birindelli che, nella seconda pa ...

Kamada, Lazio in pressing e spunta una nuova soluzione: i dettagli - kamada, lazio in pressing e spunta una nuova soluzione: i dettagli - CALCIOMERCATO lazio RASSEGNA STAMPA - Il calcio è uno sport davvero strano. Daichi kamada era ai margini fino a due mesi fa. Poi il cambio di allenatore e con Tudor è tornato titolare e protagonista.