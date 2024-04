Lazio - Provedel si riaffaccia in gruppo Gila e Kamada a parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Archiviati i due giorni di riposo concessi da Igor Tudor, dopo il successo contro l’Hellas Verona, il terzo consecutivo in campionato, laè tornata ad allenarsi a Formello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Monza. I biancocelesti vanno a caccia di punti per l’Europa e un’ulteriore vittoria sarebbe fondamentale in quest’ottica. Il tecnico croato dovrà però probabilmente fare a meno di Mario; il difensore spagnolo non si è allenato con i compagni, bloccato da una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Assente anche Daichi, ma la buona notizia riguarda Ivan. L’estremo difensore biancoceleste ha svoltodell’allenamento ine punta ad essere almeno nella lista dei convocati, per la trasferta contro i biancorossi. Ulteriori ...