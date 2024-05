Lavoro | Borghi Iv - ' su jobs act Schlein scarica ala riformista Pd'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “non ha riunito nessun organo interno per assumere una decisione, e poi comunicarla. Nessuna riunione di segreteria, di direzione, nessun comunicato finale, nessun dibattito. Siccome un segretario di partito, quando firma un referendum, compie un atto che impegna un partito e che esprime una linea politica, da chi ha passato anni a fare il racconto del 'partito-comunità', del 'noi che prevale sull'io' e via discorrendo, ci si sarebbe attesi una coerenza sul metodo. Invece, la risposta è stata nel pieno solco del decisionismo personalistico e maggioritario che si voleva archiviare: il Pd è sempre più PdS (Partito di)”. Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Alla decisione di firmare,arriva dopo giorni in cui i ...

“Il decreto primo maggio presenta misure in linea con tutti gli altri provvedimenti per il mercato del Lavoro . Chi polemizza con tiene conto della totalità delle azioni”. Ai microfoni di Notizie.com , Tiziana Nisini , vicepresidente in commissione ...

È sabato mattina, su un Frecciarossa Roma-Milano. La cerimonia dei premi David è finita da dodici ore ed è andata proprio come tutti avevano previsto: il primo premio della serata, quello per l’attrice non protagonista, l’hanno dato a Emanuela ...

Da Verona la “chiamata alle arti” contro la violenza sulle donne - Da Verona la “chiamata alle arti” contro la violenza sulle donne - Verona, 6 mag. (askanews) – La musica si mobilita e risponde alla “chiamata alle arti” di Fiorella Mannoia per dire basta alla violenza sulle donne. Due serate sold out all’Arena di Verona per “Una. N ...

Apex Legends: Disordine, ecco le novità della stagione 21 - Apex Legends: Disordine, ecco le novità della stagione 21 - La nuova stagione di Apex Legends, Disordine, vedrà una nuova Leggenda, il ritorno della modalità Solo e tanti altri aggiornamenti.

La Regina Camilla non permetterà a Harry di incontrare Re Carlo da solo: «Non si fida di lui, è pericoloso» - La Regina Camilla non permetterà a Harry di incontrare Re Carlo da solo: «Non si fida di lui, è pericoloso» - Sarà impegnata a fare altro. Così la Regina Camilla eviterà l'incontro con il principe Harry che l'8 maggio attererà a Londra per il decimo anniversario ...