Lavoro - Nisini Lega a Notizie com | Nessuna mancetta elettorale | le misure messe in campo finora hanno creato occupazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Il decreto primo maggio presentain linea con tutti gli altri provvedimenti per il mercato del. Chi polemizza con tiene conto della totalità delle azioni”. Ai microfoni di.com, Tiziana, vicepresidente in commissionealla Camera per lae già sottosegretaria al, difende il decreto approvato nel giorno della Festa deldal Consiglio dei ministri. “L’obiettivo è aumentare l’. I dati Istat di febbraio 2024 registrano che l’è in aumento e anche i contratti a tempo indeterminato. Si stima che nel 2025 arriveremo a 24 milioni di occupati. Questo è avvenuto grazie alle tanteindal ...