Lautaro Martinez | Inter - scudetto vinto in casa del Milan meraviglioso!

(Di domenica 5 maggio 2024)è tra gli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”. Su Canale NOVE il capitano nerazzurro ha parlato della straordinaria stagione coronata con la vittoria del ventesimo. GRANDE EMOZIONE –si presenta abbastanza emozionato dagli studi di “Che Tempo Che Fa”: «Io agitato? Un po’! È la prima volta che vengo qui in un talk show. Thuram dice che sorrido poco? È vero, me lo dice anche mia moglie (ride, ndr). Sono troppo ordinato, mi dà tranquillità. Il soprannome Toro? In Argentina giocavo in maniera diversa, prima giocavo trequartista, poi ho fatto la punta. Oggi all’cambio costantemente, certe volte gioco più per la squadra oppure resto più sui centrali. I miei figli sono tifosi dell’dalla ...