(Di lunedì 6 maggio 2024) Pesaro, 6 maggio 2024 – In tanti si stanno chiedendo inviene distribuito ilcosì come icaseari Tre, al centro dell’inchiesta della procura di Pesaro percon soda caustica, partita dall’esposto di ex dipendenti e ancora alle prime battute di indagine.Tre, inLa distribuzione deidell’azienda casearia di Colli al Metauro è nazionale, per cui i latticini si trovano in diversiin Italia, tra cui Coop, Esselunga, Pam, Conad, Billa, Lidl, Eurospin. Così come anche in alcunionline, tra cui Trovacibo, Everli, ...

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di 3 lotti di “Mozzarella per pizzeria” a marchio Fattorie Marchigiane per “rischio chimico” nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Pesaro sull'utilizzo di soda caustica e acqua ossigenata: ...

Latte adulterato, terremoto Tre Valli: in quali supermercati sono in vendita i prodotti - latte adulterato, terremoto Tre Valli: in quali supermercati sono in vendita i prodotti - La distribuzione dei prodotti dell’azienda casearia di Colli al Metauro è nazionale, per cui i latticini si trovano in diversi supermercati in Italia, ecco quali ...

Scandalo latte TreValli adulterato con soda caustica e acqua ossigenata: richiamati 3 lotti di mozzarelle - Scandalo latte TreValli adulterato con soda caustica e acqua ossigenata: richiamati 3 lotti di mozzarelle - Nell'ambito del sequestro di latte e formaggi adulterati, sono state richiamate delle mozzarelle per pizzeria delle Fattorie Marchigiane ...

Latte adulterato, richiamate mozzarelle per le pizzerie: l’allerta del Ministero della Salute - latte adulterato, richiamate mozzarelle per le pizzerie: l’allerta del Ministero della Salute - Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di 3 lotti di “Mozzarella per pizzeria” a marchio Fattorie Marchigiane per “rischio chimico” ...