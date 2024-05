Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

6 maggio 2034 – Paura ad dove circa 10 sono state questa notte da una palazzina di via Isonzo, avvolta dalle tra le 2 e le 3 circa. Il fuoco, partito da un bar che si trova sotto l'edificio, ha raggiunto fino all'ultimo piano dell'immobile e per spegnerlo è stato necessario l'intervento di diversi mezzi dei Vigili del fuoco, sul posto con un'ambulanza del 118 e le pattuglie di polizia della questura. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, mentre i poliziotti hanno dato il via alle indagini per risalire alle cause dell'incendio che, al momento, sembrerebbe essere stato causato da un cortocircuito. (Fonte: Adnkronos)