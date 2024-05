(Di venerdì 3 maggio 2024)lungo la strada statale all’altezza del 34,700 (Pomezia) A causa di un mezzo pesante inlungo la strada statale 148all’altezza del 34,700 (Pomezia) in direzione. Sul posto, informa l'Anas, sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l'Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione

Tantissima paura per il difensore della Lazio Elseid Hysaj : il calciatore è rimasto intrappolato nella sua nuova Ferrari in fiamme . Paura per Elseid Hysaj : il calciatore rimane bloccato nell’automobile in fiamme (credits @CalcioMercato.it) – Ilcorrieredellacitta.comMomento di puro Terrore per ... Continua a leggere>>

Un tir che trasportava carne è andato in fiamme tra Valdarno e Arezzo sull'autostrada A1 in direzione Napoli: traffico in tilt e lunghe code Continua a leggere>>

Camion in fiamme sulla Pontina: traffico in tilt - Pomezia, 3 maggio 2024 – Mezzo pesante in fiamme sulla Pontina: l’incendio si è verificato all’altezza di Pomezia, al chilometro 37,700. Il traffico risulta bloccato in direzione Latina. Sul posto son ... Continua a leggere>>

Tir in fiamme, traffico bloccato sulla Pontina verso Latina - (Adnkronos) – A causa di un mezzo pesante in fiamme, traffico bloccato lungo la strada statale 148 Pontina all’altezza del 34,700 (Pomezia) in direzione Latina. Sul posto, informa l'Anas, sono ... Continua a leggere>>

Pistone fece andare in fiamme bus su A12, chiesta archiviazione - A causare il rogo del pullman turistico dentro la galleria Monte Giugo in A12 nei pressi di Recco (Genova), a luglio scorso, fu un malfunzionamento del primo pistone ma non dovuto a mancate manutenzio ... Continua a leggere>>