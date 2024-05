Larcianese vince 3-1 contro San Marco Avenza | trionfo in 10 uomini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)3 San: Venturini, Porciani, Lo Russo, (33’ st. Sanny), Marianelli, Fusco, Sheta, D. Iannello (39’ st. Dinucci), Pini (43’ st. Errachid), Ndiaye, Biagioni (19’ st. Monti), Ferraro (1’ st. Guarisa). All. Cerasa. SAN: Tognoni, Lattanzi (3’ st. Shqpi), Della Pina, Conti, Zuccarelli (12’ st. Pasquini), Cucurnia, Bellè (27’ st. Granai), Aliboni (1’ st. Orlandi), Pasciuti, Dell Amico (20’ st. Guidi), Smecca. All. Alessi. Arbitro: Improda di Empoli. Marcatori: 29’ pt. Biagioni (L), 33’ pt. Smecca (S), 3’ st. Guarisa (L), 24’ st. Monti (L). Note: 40’ pt espulso Ndyaie (L) per fallo di reazione. LARCIANO – È stata una bella partita ricca d reti e occasioni, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. La...