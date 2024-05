L' allarme dell' Ugl |  20 000 medici pronti a lasciare Italia entro 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - "Credo che continuare a parlare di fuga sia irrispettoso nei confronti deiche continuano a scegliere di andare a svolgere la loro professione all'estero. È invece una decisione ponderata, dettata da migliori condizioni economiche, di progressionea carriera e di sicurezza sui luoghi di lavoro. È una tristissima realtà con cui l'e le sue istituzioni devono fare conto". Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionalea Ugl Salute. "Secondo una recente proiezione - prosegue il sindacalista - al termine delsaranno circa 20.000 iche potrebbero scegliere di andare all'estero. Per gli emolumenti siamo di fronte a una legge di mercato. L'è, in Europa, al terz'ultimo posto in questa voce e precede solo Portogallo e ...