L'agente di Immobile | 'Tante offerte in questi anni - ma Ciro è la storia della Lazio'

La Lazio starebbe già cercando un sostituto nel caso in cui Ciro Immobile decida di lasciare il club biancoceleste: il nome in cima al taccuino della società. Le voci su un possibile addio di Ciro Immobile alla Lazio , a fine stagione, si fanno ...

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono alla ricerca del successore di Ciro Immobile in attacco: ecco il profilo scelto Come riferito da Repubblica, la Lazio ha individuato il primo obiettivo per il prossimo Calciomercato per la sostituzione ...