Ciro Immobile | le aggressioni sono due | una a lui | l' altra alla moglie E Lotito lo snobba | «A me succede tutti i giorni»

Prime Pagine: "Ritiro e Rabiot: sveglia Juve"; "L'anno no di Osi"

Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, sabato 16 marzo 2024, si concentrano sulle partite in programma per la 29ª giornata di Serie A. Nell'anticipo di ieri l'Empoli ha perso in casa ...gianlucadimarzio

Immobile aggredito: «C'è chi istiga all'odio». Lotito critico: «Anch’io ricevo minacce, ma non faccio tutto questo clamore»: Ciro Immobile denuncia. Lo ha deciso dopo l’aggressione che ieri mattina ha subito la moglie dell’attaccante della Lazio, e che in realtà sarebbe la seconda in pochi ...ilmattino

Lazio e Immobile, prossimi al capolinea: L'allenatore croato lunedì sarà al centro sportivo. Lo aspetta un esordio di fuoco con tre super partite: due da ex con la Juve e poi il derby Le parole del presidente della Lazio ospite alla lezione ...corrieredellosport