La Svolta per Casal di Principe | fiamma tricolore e team di professionisti per la candidatura di Ottavio Corvino a Sindaco

(Di lunedì 6 maggio 2024)di. Con grande soddisfazione annunciamo la chiusura della lista “La“, pronta a sostenere l’avvocatonelle imminenti elezioni amministrative didi, previste per l’8 e 9 Giugno. Questa lista rappresenta un’importante alleanza di professionalità e dedizione, simboleggiata dalla, che riunisce un’area significativa dei melonianiesi. Gli Addetti ai Lavori: Prof.ssa Lucia Cerullo, esperta in politiche sociali; Avv.Cantiello, specializzato in diritto civile e gestione del territorio; Avv. Giuseppe Sgalia, con una lunga esperienza in diritto civile e tutela dei diritti dei cittadini; Avv.to Salvatore Schiavone, esperto nel ...

Casal di Principe . Ha ritira to le sue dimissioni il sindaco Renato Natale . Lo ha fatto nell’ultimo giorno utile per evitare il commissariamento dell’ente, al termine della seduta del Consiglio comunale che ha approvato il bilancio. Natale aveva ...

Casal di Principe . La Squadra Mobile di Caserta ha arrestato un 60enne, originario di Casal di Principe , ricercato per una condanna in via definitiva. Gli agenti hanno rintracciato la persona ed eseguito l’ordine di carcerazione, per una condanna a ...

Tempo di lettura: 4 minutil presidio degli allevatori in sciopero della fame ha lasciato Roma per spostarsi a Casal di Principe , non prima che Adriano Noviello, Sebastiano Lombardo e Gianni Fabbris compissero un atto simbolico. Davanti al camper ...

Messina Denaro in giro per la Sicilia: nel 2020 era a Carini per comprare un’auto. Tre anni prima fu fermato a Mazara da una pattuglia - Messina Denaro in giro per la Sicilia: nel 2020 era a Carini per comprare un’auto. Tre anni prima fu fermato a Mazara da una pattuglia - La storia, che ne ricorda una analoga accaduta ad un altro boss rimasto latitante per decenni, Bernardo Provenzano, fermato a un posto di blocco e poi lasciato andare nel 1997, è venuta fuori nel ...

Mary Schaffer - Mary Schaffer - O publicitário João Satt Filho, estrategista da Sun Business Branding e fundador do G5 e a empresária e jornalista paranaense Heloisa Garrett, sócia da The Way Participações e presidente do LIDE ...

Meghan Markle – Não acompanha Harry até ao Reino Unido com medo de ser ‘vaiada’ publicamente - Meghan Markle – Não acompanha Harry até ao Reino Unido com medo de ser ‘vaiada’ publicamente - O príncipe Harry prepara-se para regressar ao Reino Unido em mais uma visita e vem novamente sozinho. Já foi revelado o motivo que leva Meghan a temer regressar às terras britânicas. - Impala ...