Condannato per corruzione - ricercato e arrestato dalla Polizia a Casal di Principe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 aprile 2024)di. La Squadra Mobile di Caserta haun 60enne, originario didiper una condanna in via definitiva. Gli agenti hanno rintracciato la persona ed eseguito l’ordine di carcerazione, per una condanna a 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per turbata libertà degli incanti eaggravata dal metodo mafioso. L’individuo, con precedenti per truffa, ricettazione ed estorsione, era stato coinvolto in un’indagine indirizzata a scoprire un sistema dinel Comune di Sant’Antimo, che prevedeva il rilascio di concessioni e autorizzazioni, nonché l’aggiudicazione di appalti a favore di imprese vicine ai clan “Puca”, “Verde” e “Ranucci”, in cambio di denaro. Nel ...