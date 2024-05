La storia di Nico Cutugno e le parole del figlio di Toto Cutugno sul padre

(Di lunedì 6 maggio 2024) Domenica scorsa il popolare programma televisivo Domenica In ha dedicato un toccante omaggio a, scomparso nell’agosto del 2023. In studio, insieme ad ospiti illustri come Ivana Spagna e Lino Banfi, c’era anche l’udel cantante,, oggi 35enne laureato in Economia alla Bocconi. Il giovane ha condiviso emozionanti ricordi del, ripercorrendo insieme a Mara Venier la vita e la carriera del celebre artista. “Per me era semplicemente il mio papà, lo vedevo spesso, però non avevo idea di chi fosse, che avesse una vita pubblica, che tutti lo conoscessero”, ha dichiarato, nato nel 1989 da una relazione extraconiugale. È stato la moglie di, Carla Galli, a ...

