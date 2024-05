La ruota della fortuna torna su Canale 5 | regolamento - valletta e casting

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quindici anni dopo l’ultima puntata (era la versione condotta da Enrico Papi)in tv La, in una fascia che è anch’esso un ritorno alle origini, ovvero nel preserale di5: da oggi, lunedì 6 maggio 2024, alle 18:45 andrà in onda la nuova edizione condotta da Gerry Scotti. L’intento è quello di omoggiare lo storico conduttore di questo quiz che proviene dagli Stati Uniti (dove va ancora in onda), ovvero Mike Bongiorno, di cui il prossimo 26 maggio si celebrano i 100 anni dalla nascita. Ma anche quello di testare la contemporaneità del format nella televisione italiana e capire se Lapotrebbe diventare un’alternativa nella prossima stagione a Caduta Libera e ad Avanti un altro. Come funziona La ...

Come ampiamente anticipato da TvPerTutti.it, al via lunedì 6 maggio 2024 La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Dopo le registrazioni avvenute alla fine dello scorso anno, Mediaset finalmente si è decisa a mandare in onda le puntate ...

La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno : a condurre l’iconico game show Gerry Scotti, mentre Samira Lui gestirà il mitico tabellone In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno ...

“La Ruota della Fortuna”, la nuova edizione con Gerry Scotti da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funziona - “La ruota della fortuna”, la nuova edizione con Gerry Scotti da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funziona - La ruota della fortuna 2024 come funziona. Da lunedì 6 maggio andrà in onda la nuova edizione de "La ruota della fortuna": le novità.

Ascolti tv 5 maggio: Bonolis chiude superando di un soffio le repliche di Màkari, Fazio in calo - Ascolti tv 5 maggio: Bonolis chiude superando di un soffio le repliche di Màkari, Fazio in calo - L’ultima puntata stagionale del game show condotto da Paolo Bonolis (che a partire da oggi lascerà spazio a Gerry Scotti e al ritorno de La ruota della fortuna, che proseguirà fino a settembre) è ...

Gerry Scotti disponibile per Sanremo: “Pier Silvio mi ha dato il permesso” - Gerry Scotti disponibile per Sanremo: “Pier Silvio mi ha dato il permesso” - Festival di Sanremo, il conduttore de La ruota della fortuna ha ottenuto il permesso dall'Amministratore Delegato Oggi Gerry Scotti tornerà nel preserale ...